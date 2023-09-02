Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Korkuteli ilçesinde toplantı yaparak ilçenin ihtiyaç ve taleplerine yönelik planlama ve yatırım projelerini değerlendirdi.