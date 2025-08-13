Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunceli'de Kazı Alanını İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tunceli'de Kazı Alanını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve köydeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'deki Tozkoparan Höyüğü kazı alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Vali ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl ile görüştükten sonra beraberindekilerle Pertek ilçesindeki Tozkoparan köyüne geçti.

Buradaki Tozkoparan Höyüğü kazı alanını inceleyen Ersoy, çalışmalarla ilgili Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ve kazının bilimsel danışmanlığını üstlenen Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Köydeki vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Ersoy, çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.