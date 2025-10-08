Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Küllüoba Höyüğü Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir'deki Küllüoba Höyüğü ile ilgili Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğini vurgulayarak, Anadolu'nun geçmişteki bereketli üretim geleneğini ve sofra kültürünü anlattı.

Eskişehir'deki Küllüoba Höyüğü ile ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi" dedi.

Bakan Ersoy'un sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Kütahya Tavşanlı Höyük'te 4000 yıllık nohut, Konya Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe'de binlerce yıllık ekmek kalıntılarını gün yüzüne çıkardık. Bu buluntular, Anadolu'nun üretim geleneğini, inanç sistemlerini ve sofra kültürünü bir bütün olarak gözler önüne seriyor. Bugün nasıl gastronomide Türkiye konuşuluyorsa, binlerce yıl önce de Anadolu aynı bereketin ve kültürel zenginliğin merkeziydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, bu köklü mirasın izlerini sürmeye ve geçmişimize ışık tutmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

