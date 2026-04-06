Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutlayarak, ajansın güçlü bir irade olduğunu ve Türkiye'nin sesini global ölçekte temsil ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AA'nın hakikatin izini süren, sahada yazılanı dünyaya taşıyan güçlü bir irade olduğunu belirtti.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece haber vermekle kalmayıp, Türkiye'nin sözünü ve bakışını küresel ölçekte temsil eden Anadolu Ajansı, 106 yıldır tarihe not düşmeyi sürdürüyor. Sahadaki emeği, anlık refleksi ve kurumsal birikimiyle kamuoyunu bilgiyle buluşturan bu köklü kurum, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Ajansımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu büyük sorumluluğu omuzlayan tüm mensuplarını gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

