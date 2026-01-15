Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ağrı'da

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ağrı'da
Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ağrı'nın kültürel ve turistik potansiyeli değerlendirildi.

Bir dizi programa katılmak üzere Ağrı'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Valilik binasında Vali Mustafa Koç ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette, Ağrı'nın kültürel ve turistik potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Ersoy'a bilgi aktarıldı. - AĞRI

