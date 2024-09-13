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Kültür Bakanı: 2024'te kütüphane sayısı bin 296'ya ulaştı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 2024 yılında Bakanlığa bağlı hizmet veren kütüphane sayısının bin 296'ya ulaştığını belirtti. Ersoy, kütüphanelerin kitapların yanı sıra fikirlerin, kültürün ve bilgi birikiminin paylaşıldığı platformlar olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Bakanlığa bağlı hizmet veren kütüphane sayısının bin 296'ya ulaştığını söyledi.

Münif Paşa 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Ersoy, kütüphanelerin sadece kitapların bulunduğu yerler değil aynı zamanda fikirlerin, kültürün ve bilgi birikiminin paylaşıldığı platformlar olduğunu dile getirdi.

Söz konusu kütüphanenin 5 bin 100 metrekare kapalı alanının olduğunu ve 85 bin kitabı barındırdığını belirten Ersoy, kitap sayısının ilerleyen zamanlarda artacağını ifade etti.

Bakanlık olarak kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"2024 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 296'ya ulaşmış durumda. Son 5 yılda 275 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup 200'e yakın halk kütüphanesinin iyileştirilme ve yeniden yapılandırma çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 80 gezici kütüphaneyle hizmet vermekteyiz. Ek olarak, engellilere ve özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları olan kurumlar başta olmak üzere talep eden kurum ve kuruluşlara geçici hizmet sunmaktayız."

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Ersoy, kütüphaneyi gezdi, ilgililerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik ve Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Politika

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