Külliye'de Terörsüz Türkiye zirvesi! Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti

Terörsüz Türkiye sürecinde her geçen gün yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 5'inci kez ile Külliye'de DEM Parti heyetini kabul etti.

DEM PARTİ: ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME

Kritik zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan heyet üyelerinden Pervin Buldan şunları söyleri: ""Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son görüşme 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Artık Meclis Komisyonu'nun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde, büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede, önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."

SON GÖRÜŞME EKİMDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti, en son 30 Ekim 2025'te bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."