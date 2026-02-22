Haberler

Bakan Göktaş: "Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka"

Bakan Göktaş: 'Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Külliyede Ramazan' etkinliklerinin Ramazan ayındaki anlam ve önemine dikkat çekti. Etkinlikler, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirerek keyifli anlar yaşatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka. Ramazan'ın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluşmuş" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan ayında geleneksel hale gelen 'Külliyede Ramazan' etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın programa ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda standın yer aldığı etkinlik alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standı da vatandaşlarla buluştu. Etkinlik alanını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş stantları gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka"

'Külliyede Ramazan' programının artık gelenekselleştiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Biz de ailecek geldik, Maher Zain konserini dinledik. Hem büyüklerin hem küçüklerin ailece zaman geçirebileceği bir ortam oluştu. Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gerçekten bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, Ramazan'ı keyifle, bütün şartlarıyla, bütün iyilikleriyle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla. Bizler de bakanlık olarak özellikle 'Ailemiz, geleceğimiz' diyerek dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemizi tanıttık. Aynı zamanda görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri ama aynı zamanda çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Biz bütün vatandaşlarımızı davet etmek istiyoruz. Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka. Ramazan'ın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluşmuş" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Kul hakkı çok lezzetli geldi size tabi!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda