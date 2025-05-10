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Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

Kulisleri sallayacak iddia: PKK
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Kongreyi 5-7 Mayıs'ta topladığını açıklayan terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ilettiği iddia edildi. Konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Silah bırakması an meselesi olan PKK terör örgütü 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladı. Terör örgütünün alacağı karar merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"PKK FESİH KARARINI ANKARA'YA İLETTİ" İDDİASI

Al Monitor'ün geçtiği habere göre, terör örgütü PKK, kendini feshetme kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

Chp'den başka dert kalmadı çok şükür.. bi de onlar çok sevdikleri Avrupaya defolup gitse mis

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Haber YorumlarıHasan Turk:

İlerde goruceksiniz neyin ne oldugunu.60 yilik pkk silah birakiyorsa her istedigini almistir.

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Yorum Beğenme91
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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

YPG felan ne olacak? Yarın birgün ypg felan askerimizin şehit ettiği zaman demliler biz yapmadık onlar yaptı demeyecek mi? Hadi hayırlısı. İzleyelim görelim

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Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

BENCE YAZ TATİLİNİZİ ÇOK geçmeden planlayın. Hakkari cilo dağı harika yazın. İsviçre dağlarına dolarlar vermeyin Hakkari’ye gidin muhteşem

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Haber Yorumlarıvatandaş osman :

Hiçbir örgüt durduk yere kendini feshetmez, kimse bana maval okumasın. Ne istedilerde verdiler, orasını Allah bilir artık

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

yılan ülkemizi sokck ama bahçli anlmdn ölmüş olck zaten

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Mgk sen bu memleketin vatandaşı olduğuna eminmisin paylaşımların öyle demiyor

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Haber YorumlarıGenco:

Vatana ve Türk - Kürt milletine hayırlara, zaferlere ve tüm güzelliklere vesile olsun. Ayrıca Kürt -Türk olarak, tüm Türkiye olarak, tüm düşmanlarımızın kahrına, zararına ve parçalanmasına vesile olsun...Yaşasın Türk - Kürt kardeşliği …

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akpde kendini feshetse tam terörsüz Türkiye gerçek olur

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ooooooo

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