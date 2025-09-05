Haberler

Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini duyurmuştu. Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceği iddia edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı. Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi. İl binasında nöbete başlayan CHP'liler, hiçbir şekilde kayyumu binaya sokmayacaklarını söyledi.

RANDEVU TALEBİNE RED

Tekin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den randevu isteyeceğini duyurdu. Partiyi barıştıracağını, parti içindeki kavgaları bitireceğini söyleyen Tekin, il binasına gideceği tarihi de açıkladı. Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü il binasına gideceğini duyurdu. Tekin'e, mahkeme tarafından görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

ANKARA BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş ise pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek olan başkanlığa kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıÖ AKGÜN:

Kim ne derse desin; Kaftancıoğlu İmamoğlu,dan Özel,den daha iyi siyasetçi daha çok CHP lidir. Eko en başından bu yana sevmez bu kadını çünki kaftancıoğlu biliyordu eko nun derdi siyaset değildi.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLetgohesap null:

Kaftancıoğlu Atatürkçü değil komünist

yanıt43
yanıt8
Haber YorumlarıBELAGATÇI:

kocasının bir ptuiupta bir kilo domuz eti yedi haberleri ile kimin ne olduğu daha iyi anlaşılıyor... müslümansan anlarsın

yanıt19
yanıt7
Haber Yorumlarıgunay yanug:

Akp Bizans oyunlarıyla muhalefeti toptan yoketmeye calisiyor

yanıt11
yanıt24
Haber YorumlarıBenekonomistim:

Millet iradesi diyorlar muhalefeti silkiyolar . Böyle yönetim düşman başına

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Sen diyosunki benim evime hırsız girdi polisi arayacam ama polis gelmeyecek.Hırsızı savunacak.Hatta kalkıp polis bana laf söyleyecek. yani Parti kongresinde şaibe yoktu, baklava kutularında para yoktu,il binasında para sayılmadı,560 milyarın nereye harcandığına cevap verildi,itirafçı olan CHP liler hatta Kılıçdaroğlu aslında akp li dimi. ya gerçekten sinoptaki füzeden korkan balıklar kadar zeknız yok

yanıt2
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
