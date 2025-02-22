Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
AK Parti'de bugün gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi MKYK listesi belli olmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, MKYK'da yer alacak.
Ak Parti 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirilecek. Kongre öncesi partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da (MKYK) şekillenmeye başladı. AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı.
KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ MKYK'DA
Bunlardan birisi de İYİ Parti'den istifa edip geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu oldu. Kulis bilgilerine göre Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi.
AK Parti'de MKYK'ya girdiği iddia edilen diğer isimler şu şekilde:
- Mahir Ünal
- Derya Ayaydın
- Osman Gökçek
- Emre Cemil Ayvalı
- Mehmet Umur
- Mevlüt Çavuşoğlu
- Kürşat Zorlu
- Ali İhsan Yavuz
- Osman Nuri Kabaktepe
- İsmail Can Gökbudak
- Eyüp Kadir İnan
- Cengiz Özdemir
- Hasan Mısırcı Tekirdağ
- Mustafa Varank
- Mesut Özil
- Sinan Akçıl
- Prof. Dr. Zakir Avşar
- Ayşe Keşir
- Belgin Uygur
- Nilhan Osmanoğlu
MKYK VE MYK'DA SAYI DEĞİŞİYOR
Öte yandan AK Parti MKYK ve MYK'da sayı değişimi olacağı öne sürüldü. Buna göre, TBMM'deki grup başkanı ve başkan vekilleri doğal MKYK üyesi olacak. MYK'da da yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilecek.