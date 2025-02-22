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Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi

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AK Parti'de bugün gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi MKYK listesi belli olmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, MKYK'da yer alacak.

Ak Parti 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirilecek. Kongre öncesi partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da (MKYK) şekillenmeye başladı. AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı.

KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ MKYK'DA

Bunlardan birisi de İYİ Parti'den istifa edip geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu oldu. Kulis bilgilerine göre Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi.

Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi


AK Parti'de MKYK'ya girdiği iddia edilen diğer isimler şu şekilde:

    • Mahir Ünal
    • Derya Ayaydın
    • Osman Gökçek
    • Emre Cemil Ayvalı
    • Mehmet Umur
    • Mevlüt Çavuşoğlu
    • Kürşat Zorlu
    • Ali İhsan Yavuz
    • Osman Nuri Kabaktepe
    • İsmail Can Gökbudak
    • Eyüp Kadir İnan
    • Cengiz Özdemir
    • Hasan Mısırcı Tekirdağ
    • Mustafa Varank
    • Mesut Özil
    • Sinan Akçıl
    • Prof. Dr. Zakir Avşar
    • Ayşe Keşir
    • Belgin Uygur
    • Nilhan Osmanoğlu

    MKYK VE MYK'DA SAYI DEĞİŞİYOR

    Öte yandan AK Parti MKYK ve MYK'da sayı değişimi olacağı öne sürüldü. Buna göre, TBMM'deki grup başkanı ve başkan vekilleri doğal MKYK üyesi olacak. MYK'da da yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilecek.

    Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
    Kaynak: Haberler.com / Politika
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    Yorumlar (12)

    Haber YorumlarıCece Cece:

    Dava satmanın meyvelerini alıyor

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    Yorum Beğenme9
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    Haber YorumlarıErkan Dag:

    yedi bitirdiler Türkiye yi milleti perişan ettiler

    Yorum Beğen61
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    Haber YorumlarıBuğra Er:

    Mesut ve sinan osman zaten kalitesizliği ortaya cıkarıyor....

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    Haber YorumlarıMurat Kara:

    mykda bir sen eksiktin tam olmuş

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    Haber YorumlarıTwister:

    ne yapsa boş artık çok geç..

    Yorum Beğen35
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    Haber YorumlarıAnty-Partizan:

    Istersen Eski Padisahlari Getir, Krallari Getir, Kimleri Istersen Getir..Milletin Gozunde Alayiniz Hak Yiyen Criminalsiniz..

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    Haber YorumlarıYavuz:

    Hayırlı olsun.

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    Yorum Beğenme13
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    Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

    Benide alacaklardı ama mülakatta sıfır çektim.Niyemi,çünkü soruların içeriği hep biat ile ilgiliydi.Allah tan ruhum özgür,böyle daha iyi.

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    Yorum Beğenme7
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    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    VAY BE DEMEKKİ KOSKOCA AK PARTİDE KİMSE KALMAMIŞ DIŞARIDAN MKYK YE ELEMAN İTHAL EDİYORLAR KALK SEN PARTİYE GÖNÜL VERMİŞ BİRİ OLARAK ONCA SENE ÇALIŞ DİDİN DUR ALIN TERİ DÖK ELİN ADAMI GELSİN HAZIRA KONSUN ŞAHSEN BEN ALLAH KORUSUN OLMAM AMA AK PARTİLİ OLSAYDIM BUNU HAZMEDEMEZDİM ANCA HAZMETMEK İÇİN SODA İÇMEM GEREKİRDİ DIŞARIDAN CEVİZ NOHUT FASULYA İTHAL EDİLİYORDU ELEMANDA İTHAL ETMEYE BAŞLADILAR NE DİYELİM ...HAYIRLI... OLSUN

    Yorum Beğen15
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

    MKYK Tıpkı Kadıköy gibi çok renkli her telden insan var.

    Yorum Beğen10
    Yorum Beğenme1
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    Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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