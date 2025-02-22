Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi

Ak Parti 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirilecek. Kongre öncesi partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da (MKYK) şekillenmeye başladı. AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı.

KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ MKYK'DA

Bunlardan birisi de İYİ Parti'den istifa edip geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu oldu. Kulis bilgilerine göre Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi.









AK Parti'de MKYK'ya girdiği iddia edilen diğer isimler şu şekilde:

Mahir Ünal

Derya Ayaydın

Osman Gökçek

Emre Cemil Ayvalı

Mehmet Umur

Mevlüt Çavuşoğlu

Kürşat Zorlu

Ali İhsan Yavuz

Osman Nuri Kabaktepe

İsmail Can Gökbudak

Eyüp Kadir İnan

Cengiz Özdemir

Hasan Mısırcı Tekirdağ

Mustafa Varank

Mesut Özil

Sinan Akçıl

Prof. Dr. Zakir Avşar

Ayşe Keşir

Belgin Uygur

Nilhan Osmanoğlu

MKYK VE MYK'DA SAYI DEĞİŞİYOR

Öte yandan AK Parti MKYK ve MYK'da sayı değişimi olacağı öne sürüldü. Buna göre, TBMM'deki grup başkanı ve başkan vekilleri doğal MKYK üyesi olacak. MYK'da da yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilecek.