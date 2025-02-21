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Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

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23 Şubat'ta düzenlenecek olan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre öncesi, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde önemli bir göreve getirileceği iddia edildi. İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Zorlu'nun, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" adlı yeni bir birimde görev alacağı öne sürüldü. Bu atama ile Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanını da alacak.

Ak Parti'nin "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla 23 Şubat'ta düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde siyasi kulislerde hareketlilik sürerken, önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan "Akşener'in sağ kolu" olarak bilinen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde kritik bir göreve getirileceği öne sürüldü.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ VERİLECEK

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" adıyla yeni bir birim oluşturulacak ve bu başkanlığın başına Kürşad Zorlu getirilecek. Böylelikle Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla parti yönetiminde aktif rol alacak.

AK PARTİ'YE TRANSFER OLMUŞTU

Kürşad Zorlu, 2 Ocak 2025'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 21 Ocak 2025'te ise AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti Ankara İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takdim edilen Zorlu, o törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Siyaset kulislerinde büyük yankı uyandıran bu iddia hakkında AK Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Kürşad Zorlu'nun kongre sonrası partide önemli bir sorumluluk üstleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Akbaba topluluklar başkanı sanırım

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Haber YorumlarıAslan Başkan:

itaat et rahat et

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

yılların baba ocagı partisini satan daha önemlisi oy veren seçmenini satan adama ne emanet edilecek aceba

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ben de rüşveti maddi ; elle tutulur , gözle görülür bir şey zannederdim ! Adam boşuna " Yaparsa AKP yapara " gelmemiş . Yaa adamlık bu olmamalı arkadaş . Siyaset bu olmamalı . Ne lan bu , kucaktan kucağa !

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Haber YorumlarıSeko:

Tabi ki ödülünü alacaktı ......

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

parti değişmek kadar saçma bir şey olamaz !! millet seni seçiyor, sonra sen kaypaklık yapıp taraf değiştiriyorsun!

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Haber Yorumlarıilker Akil:

Satılık vekil.

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Omurgasız mahluklar ,fotu arab taib seviciler.

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Haber Yorumlarıazad:

Para çalmak hırsızlık ise bir parti seçmeninin oyu ile vekil seçilip başka partiye geçmek namussuzluktur. Yeni unvanin çok yakıştı , otur Kürşat, kalk kürşat!!!

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Haber Yorumlarıazad:

Kemikler verilmiştir, oturup dil çıkarma zamanı

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