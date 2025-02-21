Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Ak Parti'nin "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla 23 Şubat'ta düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde siyasi kulislerde hareketlilik sürerken, önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan "Akşener'in sağ kolu" olarak bilinen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde kritik bir göreve getirileceği öne sürüldü.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ VERİLECEK

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" adıyla yeni bir birim oluşturulacak ve bu başkanlığın başına Kürşad Zorlu getirilecek. Böylelikle Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla parti yönetiminde aktif rol alacak.

AK PARTİ'YE TRANSFER OLMUŞTU

Kürşad Zorlu, 2 Ocak 2025'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 21 Ocak 2025'te ise AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti Ankara İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takdim edilen Zorlu, o törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Siyaset kulislerinde büyük yankı uyandıran bu iddia hakkında AK Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Kürşad Zorlu'nun kongre sonrası partide önemli bir sorumluluk üstleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.