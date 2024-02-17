Kulis: Deva Partisi'nin İstanbul adayı İdris Şahin oldu

Deva Partisi'nin İstanbul adayı, kulislere düşen bilgilere göre Ankara Milletvekili İdris Şahin oldu.

Türkiye 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, İstanbul için adaylar da belli olmaya başladı. Megakent için CHP'den mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'ndan Murat Kurum, İYİ Parti'den Buğra Kavuncu, DEM Parti'den Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altıngöz, Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu, Memleket Partisi'nden ise Berk Hacıgüzeller yarışacak.

DEVA PARTİSİ'NİN ADAYI İDRİS ŞAHİN OLACAK

Kulislere düşen bilgilere DEVA Partisi de İstanbul adayını belirledi. Buna göre DEVA Partisi'nin İstanbul adayı, Ankara Milletvekili ve partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin oldu.

Şahin'in adaylığının bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından açıklanması bekleniyor.

İdris Şahin, 2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden Ankara Milletvekili seçilmişti.