Kula Jeopark Ortaokulu'ndan 'Filistin İçin Tek Yürek' Etkinliği

Kula Jeopark Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ÇEDES Projesi kapsamında düzenlediği 'Filistin İçin Tek Yürek' adlı etkinlikle, insanlığın ortak vicdanına dokundu. Geleceğin mimarı olan öğrenciler, milli, ahlaki ve insani değerleri özümseyerek zulme karşı durmanın birer sembolü oldu.

Kula Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Türk Diyanet Vakfı Kula Şubesi ve Jeopark Ortaokulu idaresinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Filistin'de yaşanan acıları gözler önüne seren 'Savaşın Acı Yüzü Filistin' adlı resim sergisinin açılışıyla başladı. Sergideki eserler, savaşın karanlık yüzünü güçlü bir şekilde hissettirdi. Salon programı ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi devam eden programda öğrenciler, "Filistin Masalı" isimli duygusal bir gösteri sergiledi, tiyatro, şiir, ilahi ve oratoryo performanslarıyla Filistin halkının direnişine duyulan saygıyı ve dayanışmayı aktardı. Her bir gösteri, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Etkinliğe katılan Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri, öğrencilerin bu anlamlı duruşunu takdirle karşıladı. Etkinlik, Filistin halkının yalnız olmadığını hissettiren bir dayanışma mesajı verdi. Öğrencilerin içten çabaları ve duyarlılıkları, salondaki herkesin yüreğine dokundu. - MANİSA