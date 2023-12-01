Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece Belediyesi İlçeye 10. Gündüz Bakımevi'ni Kazandırdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kentte yaşayanların refah düzeylerini artırmak ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Başkan Kemal Çebi, 'Her Mahalleye Bir Kreş' projesi kapsamında ilçeye 2 yeni kreş açacaklarını duyurdu. Küçükçekmece Belediyesi'nin Gündüz Çocuk Bakımevlerinden bugüne kadar 3 bin 906 çocuk faydalandı.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kentte yaşayanların refah düzeylerini artırmak ve sosyal adaleti sağlamak hedefiyle projelerine her geçen gün yenisi ekleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçeye 10. Gündüz Bakımevi'ni kazandırdı.

Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına, 'Her Mahalleye Bir Kreş' projesini çok önemsediğini belirten Başkan Kemal Çebi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar, Mehmet Akif ve Sultanmurat Mahallelerine de 2 yeni kreş açmayı planladıklarının müjdesini verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Gündüz Çocuk Bakımevlerinin ilki; 2019 yılında Tuna Caddesi'nde bulunan Halkalı Merkez Mahallesi'nde hizmete açılmıştı. İlçede kreş sayısını 10'a yükselten Küçükçekmece Belediyesi'nin Gündüz Çocuk Bakımevlerinden 2019 yılından bu yana 3 bin 906 çocuk faydalandı.

"Gündüz Çocuk Bakımevlerimizin sayısını artıracağız"

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına projeyi çok önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece'de belediye eliyle kurduğumuz 10. Gündüz Bakımevi'ni ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Göreve gelmeden önce Küçükçekmeceli bir vatandaş olarak, bu kentin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordum. Buna istinaden, 'Her Mahalleye Bir Kreş' sözümüz vardı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu sayıyı 12'ye çıkartmayı planlıyoruz. Ayrıca Fevzi Çakmak Mahallemizden sonra Fatih Mahallemize de ikinci bir oyunevi kazandıracağız. Projemizle çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına ışık tutarak, annelerinin de istihdama katılmalarına fırsat sunmuş olacağız" diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı, İnönü, İstasyon, Fatih, Yenimahalle, Kanarya, Atatürk ve Tevfikbey-Kartaltepe, Fevziçakmak, Yarımburgaz Mahallelerindeki Gündüz Çocuk Bakımevlerinde 57 öğretmen, 38 yardımcı öğretmen olmak üzere 94 personel, Çocuk Gelişimi ve Uzmanı ve Çocuk Gelişimi Eğitimi Elemanı kadrosuyla görev yapıyor. Fevziçakmak Pazaryeri Oyun Evi ise 2022 yılında açılmış olup; 14456 kişiye hizmet veriyor. 2023 yılında hizmet vermeye başlanan etüt sınıfında ise 2 bin 132 kişiye hizmet veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Küçükçekmece Belediyesi Küçükçekmece Hisarcık Çocuk Politika Haberler

Bakmadan Geçme

TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title