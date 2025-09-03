Kriz büyüyor! CHP yetkileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul'dan kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Ancak CHP yetkilileri, mahkemenin kararına rağmen Tekin'in parti binasına sokulmayacağını duyurdu.

"BİNADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ"

Gelişmelerin ardından Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, görevi fiilen devraldıklarını belirterek "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" dedi.

PARTİ İÇİNDE KRİZ

Mahkemenin ara kararı CHP'de yeni bir krize yol açtı. Parti yönetimi ile Gürsel Tekin arasında başlayan restleşmenin önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.

BÜYÜK KURULTAY DA TEHLİKEDE

İstanbul İl Kongresi'nin iptali, 15 Eylül'de yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı'yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını işaret ediyor. Çünkü İstanbul İl Kongresi'yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay'da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi. Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği tespit edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı. Kılıçdaroğlu seçimi 18 oyla kaybetmişti. Bu durum dahi Büyük Kurultay'ın sonucunu sakatlayan bir durum.