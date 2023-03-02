Kremlin: 'Ukrayna sabotaj grubu topraklarımıza saldırdı'

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukraynalı sabotaj gurubunun Rusya topraklarına saldırdığı iddia edildi. Ukrayna ise olayı yalanlayarak Rusya'yı provokasyonla suçladı.

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, sabah saatlerinde Ukraynalı sabotaj grubunun Ukrayna-Rusya sınırındaki köylere sızdığını açıkladı. Bogomaz, sabotajcıların seyir halindeki sivil bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 yaşındaki bir çocuğun yaralandığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek saldırganları etkisiz hale getirmek için operasyonun devam ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de olayın bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek, "Silahlı kişiler sınır bölgesine sızdı ve sivillere ateş açtı. Aracın sivil olduğunu, araçta sivillerin, çocukların olduğunu bilerek ateş açtılar" dedi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi de saldırıyı doğrularken, yerel basında sabotajcıların en az 6 kişiyi rehin alındığı belirtildi.

Ukrayna'dan yalanlama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın iddialarını yalandı. Podolyak, "Rusya'daki Ukraynalı sabotaj grubu hakkında anlatılan hikaye, klasik kasıtlı bir provokasyon" dedi. Podolyak, Rusya'nın saldırılarını ve savaşın ardından artan yoksulluğu haklı çıkarmak için halkını korkutmak istediğini ifade etti. - MOSKOVA