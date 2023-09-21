Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da ölen askerler için Putin'den özür diledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Kremlin'den gelen açıklamaya göre; Aliyev, Karabağ'da Rus Barış Gücü Birliği askerlerinin trajik ölümü nedeniyle Putin'den özür diledi.

Kremlin Sarayı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki terör operasyonları sırasında Rus Barış Gücü Birlikleri'nden bazı askerlerin ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini ileterek, özür dilediğini kaydetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Görüşmede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonda Rus askerlerinin ölümünün ele alındığı kaydedildi.

"ALİYEV ÖZÜR DİLEYİP, ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ"

İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini ilettiği belirtilerek, "İlham Aliyev, 20 Eylül'de Dağlık Karabağ'da Rus Barış Gücü Birliği askerlerinin trajik ölümü nedeniyle özür diledi ve derin üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı. Bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıkları yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti" denildi.

"MÜZAKERELERE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR"

Açıklamanın devamında Dağlık Karabağ'daki Ermeniler ile sürdürülen müzakerelere de değinilerek, "Her iki taraf da, Karabağ'daki düşmanlıkların tamamen durdurulması konusunda Rus Barış Gücü Birlikleri'nin yardımıyla varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bakü ve Hankendi temsilcileri arasında barış güçlerinin arabuluculuğuyla başlayan müzakerelere büyük önem veriliyor" ifadeleri kullanıldı.

ERMENİ NÜFUSUNUN HAKLARININ SAĞLANMASINA VURGU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Dağlık Karabağ'daki sivillerin güvenliğine dikkat çektiği vurgulanırken, "Vladimir Putin, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Azerbaycan tarafının bu konularda Rus barış güçleriyle etkileşime girmeye hazır olduğu doğrulandı" denildi.

MÜZAKERELER YOĞUNLAŞTIRILACAK

Liderlerin daha önce imzalanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakerelerin yoğunlaştırılması yönünde ortak görüşe sahip olduğu da belirtilirken, Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının hazırlanması ve sınır anlaşmalarının tamamlanması konusunda da fikir birliğine varıldığı ifade edildi.

RUS ASKERLERE AİT ARACA SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Karabağ'da devriye görevi yapan Rus Barış Gücü birliğine ait araca silahlı saldırı düzenlendiğini ve hayatını kaybeden askerler olduğunu duyurdu. Saldırı sonrası Rus ve Azerbaycan tarafların olay yerinde çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, "Soruşturma makamlarının Rus ve Azerbaycanlı temsilcileri, olayın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için olay yerinde çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.