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Kral III. Charles'ın Yunanistan Bayrağı Desenli Kravatı Gündemde

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İngiltere Kralı III. Charles'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında yaşanan Elgin Mermerleri gerilimi sırasında COP28 İklim Zirvesi'nde Yunanistan bayrağı desenleri taşıyan kravat takması gündem oldu.

İngiltere Kralı III. Charles'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak arasında "Elgin Mermerleri" geriliminin yaşanırken COP28 İklim Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Dubai'de Yunanistan bayrağı desenleri taşıyan kravat takması gündem oldu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 26 Kasım'da günü Londra'da İngiliz medyasına verdiği röportajda, Atina Akropolü'nün bir parçası olan ve günümüzde bazı parçaları British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin Atina'ya iade edilmesine ilişkin görüşmelerin yeterince hızlı ilerlemediğini ifade etmişti. Miçotakis, eserlerin bir kısmının Londra'da, geri kalanının ise Atina'da olmasının "Mona Lisa'yı ikiye bölmek" gibi olacağını, mermerlerin iade edilmesi gerektiğini söylemişti. Miçotakis'in bu açıklamaların ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak görüşmeyi iptal etmiş ve 27 Kasım Pazartesi günü muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile bir araya gelen Miçotakis, Sunak ile görüşmeden 28 Kasım Salı günü ülkesine dönmüştü. İngiltere ve Yunanistan arasında gerilime neden olan gelişmelerin ardından Kral III. Charles'ın COP28 İklim Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Dubai'de tercih ettiği kravat gündem oldu. İngiliz basını, Kral Charles'ın zirvede taktığı Yunanistan bayrağı rengi ve desenli kravatının Rishi Sunak'a bir mesaj olduğunu yazdı. Charles'ın bu kravatı Sunak'a karşı Yunanistan'ın yanında olduğu mesajını vermek amacıyla tercih ettiği şeklinde yorumlandı.

Buckingham Sarayı'ndan yalanlama

Buckingham Sarayı kaynakları ise, Kral Charles'ın aynı kravatı, Yunanistan ve İngiltere arasında gerilim yaşanmadan önce Güney Kore heyeti ile gerçekleştirilen görüşme sırasında da taktığını ifade etti. Kaynaklar, kravatın yaşanan Elgin Mermerleri gerilimi ile bir bağlantısı olmadığı kaydedildi.

Sunak'tan onay çıkmadı

İngiltere Başbakanı Sunak, Elgin Mermerlerinin "hukuken" Yunanistan'a iade edilemeyeceklerini söyledi.

Elgin Mermerleri' olarak da biliniyor

Yunanistan hükümeti, İngiliz diplomat Lord Elgin'in 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda büyükelçi olduğu dönemde Parthenon Tapınağı'ndan çıkardığı, 1816 yılında ise İngiliz hükümeti tarafından satın alınarak British Museum'a yerleştirilen ve Elgin Mermerleri olarak da bilinen 2 bin 500 yıllık Parthenon heykellerinin parçalarının ülkeye iade edilmesini istiyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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