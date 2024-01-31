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Kozan'da CHP'liler, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip BBP'ye geçti

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Kozan'da CHP'liler, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip BBP'ye geçti CHP Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Kozan Belediyesi CHP Meclis Üyesi Atalay Özer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçedeki adaylık sürecine karıştığı gerekçesiyle CHP'den istifa ederek Büyük Birlik...

Kozan'da CHP'liler, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip BBP'ye geçti

ADANA - CHP Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Kozan Belediyesi CHP Meclis Üyesi Atalay Özer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçedeki adaylık sürecine karıştığı gerekçesiyle CHP'den istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne geçti.

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Meclis Üyesi Atalay Özer, CHP adayının İstanbul'dan belirlenmesine tepki göstererek CHP'den istifa etti, Büyük Birlik Partisine geçiş yaptı. İkili, BBP Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal'la birlikte ortak açıklama yaptı.

"Kozan'da ayak izi olmayan insanların Kozan hakkında karar vermesine karşı çıktık"

Hakan Ağca, Ekrem İmamoğlu'nun ikili ilişkileri ile adaylığına taş koyduğunu iddia ederek, "Elif gibi dimdik durmanın içini tamamı ile doldurmak için, bir yerde yolsuzluk, uygunsuzluk varsa orada olmayan Kozanlının hakkını savunmak için, temiz siyaset için gerekirse parti değiştiririz. Temiz siyaset, temiz insan için bu yola girdim. Gürdal Topal'ı 31 Mart günü 'temiz insan, temiz siyaset' olması için destekliyorum. Temiz insanlarla siyaset yaparız. Perşembe akşamı CHP Genel Başkan Yardımcısı 'aday sizsiniz' dedi. Her şey tamam. Meclis üyeleri tamam. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Kozan'da yaşamayan, Kozan'da ayak izi olmayan insanların Kozan hakkında karar vermesine karşı çıktık. Onun için Gürdal Topal ile yürüme kararı aldık. Diğer iki adayın da bizlerle bir yakınlığı yok. Kozan için bir gelecekleri olduğunu da düşünmüyorum. Biz Kozan için buradayız. Biz genel bir siyaset yapmıyoruz, Kozan'a hizmet için adayız. Siyasi partiler bizim aramıza giremez. CHP'den, MHP'den, AK Partiden bizleri destekleyen seçmenler olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Ağca, "Kozan hakkında İstanbul'dan İmamoğlu'nun karar vermemesi lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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