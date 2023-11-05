Kosova'nın Türk kökenli Bakanı Fikrim Damka, KDTP Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Kosova'nın Türk kökenli Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) 9. Olağan Genel Kurulu'nda partinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren'de otelde düzenlenen Genel Kurula, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin'in yanı sıra delegeler, ülke ve yurt dışından parti temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Genel Kurulda, salonda bulunan 73 delegeden 69'u oy kullandı. Seçimlere, tek aday olarak katılan Damka, oy birliğiyle KDTP'nin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Damka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da gelecek dönemde daha güçlü bir Türk toplumunun olacağını söyledi.

Başlatmış oldukları ve yeni ekleyecekleri projelerle Kosova'daki Türk toplumunun konumunu netleştireceklerini belirten Damka, "Balkanlar'daki Türk toplumunun bir ve bütün olması için mücadele edeceğiz. Bunu ana vatanımızın desteğiyle ortaya koymak istiyoruz. Eğitimden kültüre, sağlıktan diğer alanlara Kosova'daki Türk toplumunun çıkarları konusunda muhakkak çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Angılı da Kosova'daki Türk toplumunun en eski siyasi temsilcisinin KDTP olduğuna işaret ederek, "Biz de Türkiye olarak Kosova Türklerinin siyasi temsilde birliğinin güçlenmesinden yanayız ve bu kongrenin de inşallah buradaki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini daha fazla güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum ve umut ediyorum." dedi.

Türk Demokratik Birliği ismiyle 1990'da kurulan ve Kosova Savaşı sonrası yoluna Kosova Demokratik Türk Partisi ismiyle devam eden KDTP, Kosova Türklerini bugün bakan, milletvekili, belediye başkanı gibi görevlerin yanı sıra çok sayıda yerel temsilciyle Kosova kurumlarında temsil ediyor.