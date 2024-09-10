Üye Girişi
Haberler

KOSAM'dan Üçüncü Dünya Savaşı Raporu: Küresel Güç Mücadelesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), 'Küresel Güç Mücadelesi: Üçüncü Dünya Savaşı'nın Ayak Sesleri' raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapor, Üçüncü Dünya Savaşı riskinin uluslararası arenada giderek daha fazla endişe oluşturduğunu ve büyük güçlerin çıkarlarını koruma çabalarının küresel çatışmalara yol açabileceğini öngörüyor.

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), "Küresel Güç Mücadelesi: Üçüncü Dünya Savaşı'nın Ayak Sesleri" raporunu kamuoyu ile paylaştı. KOSAM'ın raporu, günümüzde Üçüncü Dünya Savaşı riskinin uluslararası arenada giderek daha fazla endişe oluşturduğunu ve büyük güçlerin çıkarlarını koruma çabalarının küresel çatışmalara yol açabileceğini öngörüyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren KOSAM tarafından hazırlanan raporda, tüm dünyanın uzun süredir gündeminde yer alan ve küresel gerilimlerin artmasıyla endişelere neden olan Üçüncü Dünya Savaşı riski, tüm boyutlarıyla değerlendiriliyor. Dünyanın sosyo-politik gündemi ile küresel güvenliğin önceliklendirilerek ele alındığı raporda, sonuç odaklı çözümlerle büyük güçler arasındaki gerilimlerin azaltılması gerektiği ve diplomasi, iş birliği ile toplumsal direnç artırımı gibi stratejilerin uygulanmasının öncelikli olduğu savunuluyor.

Savaşın ekonomik yükü her geçen gün büyüyor

Rapor, Üçüncü Dünya Savaşı riskinin uluslararası arenada artan bir kaygı kaynağı haline geldiğini vurguluyor. NATO'nun Ukrayna'daki savaşa müdahalesinin küresel çatışma riskini artırdığı ve savaşın ekonomik yükünü büyüttüğü belirtilen raporda, Ukrayna'ya yapılan yardımlardaki eksikliklerin, çatışmaların daha şiddetli hale gelmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Avrupa ve Asya'da yaşanan gerilimlerin savaş riskini artırdığı bir ortamda, ABD'nin henüz büyük bir küresel savaşa hazır olmadığına dikkat çekilen raporda, Çin'in askeri ve teknolojik alanlardaki gelişimine karşı ABD'nin eksik kalmasının bazı tehditleri ortaya çıkardığı belirtiliyor. İsrail ve İran arasında muhtemel bir çatışmanın geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimalini gündeme getirdiği, Avrupa'nın Rusya ile doğrudan çatışması ve ABD'deki siyasi değişimlerin Üçüncü Dünya Savaşı riskini artırdığı ifade ediliyor.

Uluslararası barış tehdit ediliyor

Birleşik Krallık, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran gibi çeşitli ittifakların faaliyetlerine değinilen raporda, özellikle Çin'in Tayvan'a yönelik planlarının Batı ülkelerini doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli işgali ve Çin'in Tayvan'a yönelik tehditlerinin arttığı bu dönemde, Batı'nın savaş hazırlıklarını artırması ve toplumsal direncin güçlendirilmesinin kritik olduğu ifade edilen raporda, geleneksel savaşların yerini düşük yoğunluklu çatışmalara ve vekalet savaşlarına bıraktığı, nükleer silahlanma ve bölgesel istikrarsızlıkların uluslararası barışı tehdit ettiği vurgulanıyor.

Üçüncü Dünya Savaşı için 3 farklı senaryo öne çıkıyor

Raporda, yapılan analizler, çalışmalar ve bulgular neticesinde Üçüncü Dünya Savaşı senaryosu ile ilgili 3 ihtimal öne çıkarılarak şu tespitlere yer veriliyor:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Genişlemesi: İlk ihtimal olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batı'nın Ukrayna'ya yönelik desteğini artırarak savaşın genişlemesine neden olacağı düşünülüyor. Çin ve ABD Arasında Doğrudan Çatışma: İkinci senaryoda Güney Çin Denizi'nde Çin'in Tayvan'ı işgal etme ve ABD ile doğrudan çatışmaya girme ihtimali ağır basıyor. Orta Doğu'da Artan Gerilimler: Üçüncü ve son tabloda ise Orta Doğu'da yaşanan savaş ve çatışma ortamı, Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalini güçlendiriyor."

KOSAM'dan barış çağrısı

Bu üç senaryo, dünyadaki gerilimin ne kadar tehlikeli bir seviyeye ulaştığını ve potansiyel olarak büyük ölçekli bir çatışmanın eşiğinde olunduğunu gösteriyor. Her bir ihtimal, büyük güçlerin stratejik çıkarlarını koruma çabalarının nasıl küresel bir savaşa dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, uluslararası toplumun diplomatik çabalarının önemini artırıyor ve barışçıl çözüm yollarının aranması gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. KOSAM, dünya genelindeki çatışmaların ve savaş tehlikelerinin azaltılması için diplomasi, iş birliği ve toplumsal direncin artırılmasının öneminin altını çizerek, Üçüncü Dünya Savaşı riskini en aza indirme amacıyla tüm uluslararası aktörleri sorumluluk almaya ve barış için birlikte hareket etmeye davet ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Güvenlik Politika Güncel Dünya konya

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
title