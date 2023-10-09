Korsika Adası'nda Bağımsızlık Yanlılarından 20 Bombalı Saldırı

Fransa'nın denizaşırı toprağı Korsika Adası'nda bağımsızlık yanlısı Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC) tarafından düzenlenen 20 bombalı saldırı üstlenildi. FLNC, Fransa ile ortak kaderlerinin olmadığını belirterek saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Korsika Adası'nda farklı kentlerde düzenlenen 20 kadar saldırıyı, bağımsızlık yanlısı Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNC) üstlendi.

Yerel Corse-Matin gazetesinin haberine göre, FLNC, gece Korsika Adası'nın başkenti konumundaki Ajaccio ile Vico, Tavaco, Alata ve Bastelicaccia kentlerindeki yaklaşık 20 kadar bombalı saldırıyı üstlendi.

FLNC gönderdiği tek sayfalık açıklamada büyük puntolarla "Fransa ile ortak kaderimiz yok" ve "Fransa dışarı" ifadeleri yer aldı.

Dün yerel saatle 22.30 sularında Korsika Adası'nın Vico, Tavaco, Alata ve Bastelicaccia kentlerindeki yerleşim yerlerinde 20 kadar bombalı saldırı düzenlenmişti. Olay yerlerine intikal eden bomba imha ekipleri bazı bölgelerde gaz kutuları tespit etmişti.

Güvenlik güçleri birçok saldırı girişimini de engellediklerini açıklamıştı.

Bazı evlerin zarar gördüğü saldırılarda şu ana kadar yaralanan ya da ölen bilgisi paylaşılmazken yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Macron yakın zamanda ziyaret gerçekleştirmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Eylül'de Ada'ya yaptığı 2 günlük resmi ziyarette, yerel meclisteki açıklamasında, "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yaparak, buradaki bağımsızlık yanlıları ve sağcılara özerklik konusunda bir metinde uzlaşmaları için 6 ay süre tanımıştı.

Europe 1 Radyosu'na konuşan bir Ada sakini, Macron'un özerklik konusunu muğlak bıraktığına işaret ederek "Her zamanki gibi, falan filan, ne demek istediği anlaşılmıyor." ifadesini kullanmıştı.

Sosyal medyadan bazı kullanıcılar, Macron'un özerklik önerisinin Ada halkının taleplerini karşılamadığı yorumunu yapmıştı.

Korsika'nın bağımsızlığı için 1976'da kurulan ve silahlı mücadele yürüten FLNC, bağımsızlık yanlılarının Korsika Adası Meclisinde çoğunluğu kazanmaya başlamasıyla 2014'ten itibaren silah bıraktığını açıklamıştı.

Korsika Meclisinde bağımsızlık yanlıları çoğunlukta

Korsika Meclisinde 63 koltuğun 46'sına sahip olan milliyetçiler, "Korsika halkının yasal olarak tanınması", "Korsikacaya resmi statü kazandırılması" ve "Korsika halkı ile toprakları arasındaki bağın ikamet statüsü aracılığıyla tanınması" taleplerinde bulunuyor.

Sağcı azınlık muhalefet ise eğitim ve sağlığın özerk yönetim ve vergi aktarımı kapsamına alınmadan Korsika'ya özgü şekilde Fransız yasalarına uyarlanmasını istiyor.

Bağımsızlık yanlısı aktivistin hapishanede öldürülmesi hükümetin "özerklik adımlarını" hızlandırdı

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, Fransa'nın Arles kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Günlerce süren gösterilerde birçok iş yeri ve araç ateşe verilmişti.

Colonna'nın ailesi de ihmali olduğu gerekçesiyle Fransız devletine dava açmıştı.

Fransa basınındaki haberlerde, Colonna'nın ölümü sonrası yaşanan şiddet olaylarının, Macron'un ziyaretini ve hükümetin Korsika Adası'nın özerkliği konusundaki adımlarını öne çekmesine sebep olduğu belirtildi.

Korsika Adası

Napolyon Bonapart'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.