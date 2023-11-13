Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karatepe Cemevi için arsa arayışında

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Belediye olarak uygun konumda ve büyüklükteki bir arsayı satın alıp hem Karatepe Cemevi'ni hem de derneği orada yaşatmak adına bir çalışma içerisindeyiz"dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile Divriğ Kültür Derneğinin düzenlediği etkinliklere katılarak vatandaşla sohbet etti.

Karatepe Mahallesi Kültür Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ile Divriğ Kültür Derneğinin düzenlediği etkinliklere katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hemşehri derneklerinin çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi. Karatepe Mahallesi'ndeki kahvaltıya Esen, Karatepelilere cemevi ile ilgili çalışmalarını aktardı.

"Cemevi çalışmaları sürüyor"

Karatepe Mahallesi'nde cemevi yapımına uygun bir arazi aradıklarını aktaran Başkan Esen, konuyla ilgili dernek başkanı ve mahalle muhtarıyla görüştüklerini ifade etti. Derneğin üzerinde bulunduğu mevcut arsanın Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait olduğunu kaydeden Esen, "İçinde bulunduğumuz alan ve karşımızdaki küçük yapı, hepinizin bildiği üzere bir okul. MEB'den tahsis alınmış bir yerdi. Fakat bu tahsis iptal edildi. Bu iptalle birlikte kısa bir zaman içerisinde buranın yeniden MEB'e teslim edilmesi gerekiyor. Dernek başkanımız ve muhtarımız ile bu konuyla ilgili çalıştığımızı bilmenizi isterim. Yeni bir tahsisin alınması maalesef bugünün siyasi koşulları nedeniyle çok mümkün görünmemesi üzerine, burada dernek binası ve üzerine cemevi yapabileceğimiz bir arsa arayışında olduğumuzu söylemek istiyorum. Belediye olarak uygun konumda uygun büyüklükteki bir arsa satın alıp hem Karatepe Cemevi'ni hem de derneği orada yaşatmak adına bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

"Toplumun renkleridir"

Divriğ Kültür Derneğinin Sarısu piknik alanında düzenlediği etkinliğe katılan Başkan Esen, derneklerin aynı zamanda bir toplumun renkleri ve çağdaş yüzü olduğunu kaydetti. Alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Esen, daha sonra dernek üyelerinin halayına eşlik etti. - ANTALYA