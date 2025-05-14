Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden İstifa Etti
Gelecek Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan Konya Milletvekili Hasan Ekici, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini duyurdu. Ekici, genel başkan Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarına teşekkür etti.
Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika