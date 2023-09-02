Konya'dan Bosnalı öğrencilere destek

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Cumhuriyeti Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Altay, Aliya İzzetbegovic'in diyarı, Evladı Fatihan Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 ülkeden 1.194 üyesi bulunan TDBB olarak bölge coğrafyasında önemli projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Bosna Hersek'te önemli işleri hayata geçiriyoruz"

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: "Hem bu birliğin hem de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak biz de özellikle Bosna Hersek'te önemli işleri hayata geçiriyoruz. 2019 yılından bugüne kadar Bosna Hersek'in Saraybosna ve Travnik şehirlerinde meslek edindirme kurslarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Genç KOMEK'lerimizde de binlerce çocuğumuza eğitimler gerçekleştirdik. Bugün de hep birlikte bu güzel tesisin açılışını yapıyoruz. Karatay, Selçuklu ve Meram belediyelerimize ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Menderes Türel'e ve buradaki faaliyetlerde önümüzü aydınlatan, bize büyük destekte bulunan büyükelçimize özellikle teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

TDBB'nin kuruluşundan bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Bugün açılış için bizi yalnız bırakmayan Türkiye'den gelen AK Parti Konya Milletvekilimize ve belediye başkanlarımıza, Bosna Hersek'ten bakanlarımıza, konsolosumuza, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA temsilcilerimize ve tüm Mostarlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TDBB koordinesinde; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin katkı sağladığı Bosna Hersek Cumhuriyeti Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun açılışı dualarla yapıldı.

Başkan Altay Bosna Hersek'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Başkan Altay, Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun açılışının yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB iş birliğinde Bosna Hersek Pale Belediyesi'nin bünyesine dahil edilen sağlık aracının teslim törenine katıldı. Başkan Altay ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Altay'a Bosna Hersek programlarında; AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da eşlik etti. - KONYA