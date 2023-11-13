Konya'da Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi Açıldı

Konya'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayesinde gerçekleştirilen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım" projesinin açılış programı yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Aydemir'in konuşmasıyla devam etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen programda, Konya Valisi Vahdettin Özkan, muhtarların kamu idareleriyle vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Özkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Muhtarlık kurumu, toplumumuzda insanlarımızın hissiyatına tercüman olan, teveccühüne mazhar olan, kamu hizmeti yapan ve sivil anlamda da işlev gören bir kurumdur. Sizler de bu kurumun taşıyıcıları ve mümessillerisiniz. Öncelikle böyle bir görevi layıkıyla yaptığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Muhtarlarımızın getirdiği taleplere baktığımız zaman, artık dikey olarak bakanlıklarımız düzeyinde yapılan iş ve işlemlerin nasıl yapıldığına oldukça hakim olduklarını görüyorum. Muhtarlarımız, hükümetin, idarenin çok etkin birer yardımcısıdır. Vatandaşlarımızın hissiyatına hakim ve ihtiyaçlarından haberdarsınız. Sivil anlamda esas olarak yaşadığımız bölgede ve mahallede insanların üzerinde ittifak ettiği kişilersiniz."

Programa, çok sayıda davetli ve muhtar katıldı.