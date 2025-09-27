Konuşmak istediği vatandaştan AK Partili Mehmet Ali Çelebi'ye soğuk duş

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin vatandaşla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Çelebi'nin paylaştığı görüntülerde bir vatandaş, kendisiyle konuşmak istemediğini belirterek "Ben MHP'liyim, görüşmek istemiyorum" dedi.

"İŞİM OLMAZ CUMHUR İTTİFAKI'YLA"

Bunun üzerine Çelebi, "MHP, Cumhur İttifakı'nda zaten" yanıtını verdi. Ancak vatandaş bu kez "İşim olmaz Cumhur İttifakı'yla" diyerek karşılık verdi.

KOMANDO BERESİ TAKMIŞTI

Çelebi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı bir konuşmada komando beresi takarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Terörsüz Türkiye, emin olun ki devletimizin acziyeti değildir, kadife eldivenidir. Milletimizin tavizi asla değildir, tam tersine özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan o nifak tohumlarını, hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye, asla bir acziyet ifadesi değildir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor ve bu mücadelede elbette ki en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizindir."