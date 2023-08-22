Konak Belediyesi ve İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Konak Belediyesi ile İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile sokak emekçileri güvence altına alınacak ve tüm sosyal haklarını alarak çalışmaya devam edecekler.

Konak Belediyesi ile İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi iş birliği protokolü imzaladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "İmzaladığımız protokol ile geçimini kağıt, ambalaj ve metal atığı toplayarak sağlayan emekçi kardeşlerimiz güven içinde, tüm sosyal haklarını alarak çalışmaya devam edecek. Konak Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Konak Belediyesi'nin geçimini kağıt, ambalaj ve metal atığı toplayarak sağlayan sokak emekçilerini tek çatı altında buluşturarak, sosyal haklarını güvenceye alınmasını sağlayan örnek projesi yeni dönemde yeni imzalarla güçlendi. Değerlendirilebilir atıkların toplanmasında ortak hizmet ve iş birliği protokolünü Başkan Batur'la birlikte kooperatif yöneticilerinden Doruk Kubilayhan ve Ağa Can imzaladı.

Konak'ın İzmir'in kalbi olduğunu ve burada uygulanacak projelerin örnek olacağını dile getiren Batur, şunları söyledi:

"İzmir'e ve Türkiye'ye örnek olan sokak emekçilerini tek çatı altında topladığımız projemizi yeni dönemde İzmir Çevreci Atık Toplayıcıları Kooperatifi ile birlikte yürüteceğiz. Kooperatif yöneticileriyle iş birliği protokolüne imza attık. Bu imzayla geçimlerini kağıt, ambalaj ve metal atığı toplayarak sağlayan emekçi kardeşlerimiz güven içinde, tüm sosyal haklarını alarak çalışmaya devam edecek. Konak Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız."