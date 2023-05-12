Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 11 ülkeden gelen gençlerle buluştu

11 ülkeden İzmir'e gelen gençlerle buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Daha yaşanabilir bir dünya kurmak için herkes elini taşın altına koymalı. Küresel iklim değişikliği ve doğal afetlerle sarsılan dünyamıza sahip çıkmak bugün hepimizin görevi. Bu yolda gençlerimizle birlikte çalışarak, birlikte projeler üreterek daha hızlı yol alacağımıza inanıyor, gençlerimize güveniyoruz" dedi.

Başkan Batur, 11 ülkeden İzmir'e gelen üniversite öğrencilerini ağırladı. Batur, Erasmus Hareketliliği Karma Yoğun Programlar Projesi kapsamında, Yaşar Üniversitesi'nin davetlisi olarak İzmir'e gelen gençlerle Basmane Semt Merkezi'nde buluştu.

Gençleri Konak'ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Batur, Konak Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle her zaman kadın, çocuk, genç ve dezavantajlı grupların yanında olduğunu vurguladı. Daha yaşanabilir bir dünya kurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Batur, şöyle konuştu:

"Küresel iklim değişikliği ve doğal afetlerle sarsılan dünyamıza sahip çıkmak bugün hepimizin görevi. Sadece ülkemize, şehrimize, ilçemize değil, dünyaya sahip çıkmak, daha yaşanılır bir dünya için hep birlikte çalışmak öncelikli görevimiz, sorumluluğumuz olmalı. Bu yolda gençlerimizle birlikte çalışarak, birlikte projeler üreterek daha hızlı yol alacağımıza inanıyor, gençlerimize güveniyoruz.

İklim değişikliği, tüm insanlığın dünyanın kaynaklarını sınırsızca tüketmesinden, tek evi olan bu gezegeni sorumsuzca kirletmesinden kaynaklanıyor. Sonuçlarını da tüm insanlık olarak birlikte yaşıyoruz, hepimiz zarar görüyoruz. Bugün çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek nesillere daha iyi, daha temiz, daha güzel bir dünya bırakmak için de hep birlikte çalışmalıyız. Konak'ta bu nedenle doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü bu nedenle kurduk."

İlçe yönetiminde gençlerin de söz sahibi olması hedefiyle Gençlik Meclisi kurduklarını anımsatan Batur, Konak'ta bir Gençlik Kurultayı düzenlediklerini kaydetti. Batur, "Gençlerin görüşleri, geleceğe yönelik beklentileri, umutları bizim için çok önemli. Onların önerilerini, bize getirdikleri projeleri her zaman dikkate alıyoruz" diye konuştu.

Liderliğini gençlerin yaptığı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gençlere yönelik projelere imza attıklarını, AB ülkeleriyle ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Batur, hizmete aldıkları Konak Gençlik Destek Merkezi'nde gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak için çalıştıklarını aktardı.

Batur, Konak'ta İklim Merkezi kuracaklarını ve İklim Zirvesi düzenleyeceklerini açıkladı.