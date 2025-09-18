Haberler

Kocaeli'de Karaya Oturan Gemideki 7 Personel Helikopterle Kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'nin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturan 'RAPID' isimli kuru yük gemisindeki 7 personelin, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kocaeli'de Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturan 'RAPID' isimli kuru yük gemisinde bulunan 7 personelin helikopterle havadan tahliye edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saat 05.34'te alınan ihbara göre, Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı, 81,7 metre boyundaki 'RAPID' isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu bilgisine ulaştıkları belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gemide 7 personelin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, ihbar üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile kara tahlisiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği aktarılarak, "Yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda, gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir. Olay, ilgili kurumlarımızla koordineli şekilde takip edilmektedir" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
