Kobani Davası'nda savunma için süre istendi

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası'nın duruşmasında savunma için süre istendi.

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani Davası'nın duruşmasına bugün de devam edildi. Savcılık esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederken sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre istedi.

Kobani Davası'nın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan duruşması, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda bugün de devam etti. Duruşmayı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Milletvekili Ali Bozan da takip etti.

Duruşmanın bugünkü oturumunda sanık avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi.

Savcılık, sanık avukatlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mahkeme heyeti, beyanların ardından ara kararını oluşturmak üzere duruşmaya ara verdi.