KKTC meclisinde yaşanan 'gergin' anlar izleyenleri gülümsetti: "Ne bağırırsın kızma bana"

KKTC meclisinde yaşanan 'gergin' anlar sosyal medyada izleyenleri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın meclis kürsüsünde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bir milletvekili ile yaşadığı diyalog kameralara yansıdı.

"NE BAĞIRIRSIN BANA"

Milletvekilinin açıklamalarında çok fazla detay vermemesinden şikayet ettiği Tatar, "Fazlasıyla detay veriyor" derken, milletvekili ise "Nedir detay. La siz zannedersiniz bu memlekette siz imparatorsunuz. La biz neyik burada" dedi. Vekilin tepkisine karşılık olarak Tatar ise "Ne bağırırsın bana burda. Kızma bana" yanıtını verdi.

İZLYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, bir X kullanıcısı "KKTC meclis oturumlarını seyretmek ayrı bir zevk, bizim meclisten daha heyecanlı" paylaşımında bulundu. Bir başka kullanıcı ise paylaşımında, "Canın mı sıkılıyor? Aç KKTC Meclis TV'yi neşen yerine gelsin" ifadelerini kullandı.