KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre: Türk ordusu artık adada ev sahibidir

SEYFİ ÇELİKKAYA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yozgat ziyaretinde; "Bütün dünya Türk ordusunun adadan çıkması için uğraşıyor ama Türk ordusu artık adada ev sahibidir. Garantör ve iki ulus anlaşmaları çerçevesinde Türk ordusu adadadır" dedi.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a geldi, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret eden Töre, Valilik'te açıklama yaptı.

"RUMLAR ENOSİS HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİLER"

Rum kesiminin ENOSİS hayalinden vazgeçmediğini belirten Töre, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'taki bu milli davamızı biz canımızla kanımızla buralara getirdik. 96 yıl Mehmetçik'in Kıbrıs'a çıkmasını bekledik. Osmanlı döneminde Türk ordusu geri dönemedi. İngilizlerin elinde kaldı, daha sonra Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra Rumlar ENOSİS hayalinden vazgeçmediler. Kıbrıs'ı Oniki Adalar'dan sonra 13'üncü ada yapmak istediler. Kıbrıs'ı da bir Girit'e benzetmek istediler. Bizleri Batı Trakya Türklerinin durumuna düşürmek istediler ama Kıbrıs Türkleri büyük direnişler sergilediler ve 1878'den sonra 96 yıl sonra Türkiye adaya yeniden Mehmetçiklerini gönderdi. Türk ordusu adaya geldi. 20 Temmuz sabahı şafak vakti geldiler. Artık adadan ayrılmayacaklar.

"KIBRIS ADASI'NDA DA HAKLARIMIZI KORUYARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Bütün dünya Türk ordusunun adadan çıkması için uğraşıyor ama Türk ordusu artık adada ev sahibidir. Garantör ve iki ulus anlaşmaları çerçevesinde Türk ordusu adadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim milli devletimiz, bu devletimizin vazgeçmemiz artık söz değildir. Dolayısıyla hem devletimize hem ordumuza sahip çıkarak ve hem denizlerde de haklarımızı koruyarak Kıbrıs Adası'nda da haklarımızı koruyarak yola devam edeceğiz. Bütün dünya uğraşsın dursun. Bizim için en büyük güç Türkiye'dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir ne Avrupa Birliği'dir. En büyük Türkiye'dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir. Yola devam edeceğiz. Nerelerden geçtik, nerelere geldik... Bundan sonrası daha kolaydır diyelim, inanıyorum."