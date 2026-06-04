Haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya'da konuştu Açıklaması

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İnönü Üniversitesi'ndeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, 'Biz biriz, birlikteyiz' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Biz, biriz, birlikteyiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Türklüğümüzü, bayraklarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlerle birlikte dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Başarı Ödülleri 2026" programı kapsamında başarılı akademik ve idari personele ödülleri verildi.

Törene katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, üniversitenin vermiş olduğu diplomanın değerinin mezun ettiği öğrencilerin kalitesi ve uluslararası anlamdaki geçerliliği ile eş değer olduğunu söyledi.

Akademik çalışmalar ve yayınların önemini vurgulayan Öztürkler, İnönü Üniversitesini vizyonu dolayısıyla tebrik etti.

"Türkiye Cumhuriyeti, bizim ana vatanımızdır." diyen Öztürkler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, hiçbir zaman değişmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Bunu her zaman bilmek gerekir. 1950'lerde, 1960'larda, 1970 yıllarında Kıbrıs Türk halkı çok ciddi acılar çekti ve Kıbrıslılar, Türklüğünü devam ettirmek için, manevi değerleri devam ettirmek için, topraklarına sahip çıkmak için asla taviz vermedi. 1974 yılında Mehmetçik ile Mücahit'in destansı mücadelesi olmuştur. Bizler, sizlerle birlikte o mücadeleyi vererek bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımızı hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağımızı onurla, gururla, mutlulukla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Rum lider, sürekli ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünden vazgeçmesi gerektiğini, Türk askerinin adadan çekilmesi gerektiğini söyler. Ona inatla ve kararlılıkla, ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askerinin varlığı tartışma konusu değildir. Biz, biriz, birlikteyiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Türklüğümüzü, bayraklarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlerle birlikte dalgalandırmaya devam edeceğiz."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da araştırma üniversitesi olma yolunda kendilerine hedef koyduklarını söyledi.

Akpolat, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'e plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından bilim, öğrenci, idari personel, öğrenci toplulukları ve kalite ile akreditasyon ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Tır şoförü dorsede ölü bulundu

Dorsede cansız bedeni bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz

Süresiz nafakanın iptal edilmesine Meclis'teki bir partiden itiraz var
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak