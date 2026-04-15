KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, okula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

KKTC, Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini iletti. KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, "Anavatan Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bu acı olay, hepimizi derinden sarsmıştır" ifadelerini kullandı.

Öztürkler, "KKTC olarak, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Özellikle eğitim kurumlarında yaşanan bu tür saldırıların toplumda neden olduğu travma ve endişeyi yakından takip ediyoruz. Çocukların güvenliği, her ülkenin en temel önceliği olmalıdır" dedi.

KKTC'nin her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğini vurgulayan Öztürkler, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar; Anavatan Türkiye'ye başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı