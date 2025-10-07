KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk Dünyası'nın Enerji Güvenliği ve Barış Hedeflerine Katkıda Bulunacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki stratejik kalesi olduğunu vurgulayarak, "Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sunmaktan onur duyacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne gözlemci üye olarak katıldı. Tatar zirvede yaptığı konuşmada, Türk devletlerinin farklı sınır ve bayraklarla temsil edilse de aynı tarih, inanç, dil ve destanların mirasçıları olduğunu belirtti. Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı olarak her kardeş Türk devletinin bayrağında kendi rengimizi, her marşında kendi duygumuzu hissediyoruz. Bu gönül bağı bizi büyük bir aile yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferi hatırlatarak, bunun Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Küresel düzenin sarsıldığı bir dönemde TDT'nin sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel barış mimarisinde de sorumluluk üstlendiğini dile getiren Ersin Tatar, dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini söyledi. Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Tatar, bunun mevcut uluslararası sistemin adalet üretmediğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Ersin Tatar, "KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki stratejik kalesidir, coğrafi konumu itibarıyla TDT'nin Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan kapısıdır. KKTC, taşımacılık ve lojistik, yükseköğretim ve araştırma, turizm, yeşil enerji ve dijital ekonomi gibi konular için de doğal bir kavşaktır. Bizler, Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının temsilcileri olarak, Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sunmaktan onur duyacağız" diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma faaliyetlerini artırdığını, bunun hem ada hem de Doğu Akdeniz güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının meşru temsilcisi ve barışın güçlü bir paydaşıdır. Uluslararası alanda haksız ve hukuksuz izolasyonlara maruz kalsak da kurumsal kapasitemiz, kapsayıcı ve işleyen demokrasimiz ve her alanda gelişen ekonomimizle geleceğe güvenle bakmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının dayanışması Kıbrıs Türk halkına güç kaynağı olacaktır"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman kendi iradesiyle, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüm arayışlarını sürdürdüğünü aktararak, "Bugün iki devletli çözüm vizyonu, adadaki gerçekleri yansıtan, adil, sürdürülebilir ve kalıcı barışın tek yoludur. Türk dünyasının dayanışmasının ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verdiği desteğin devamı, bizler için büyük bir güç kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

TDT'nin tüm faaliyet alanlarında aktif rol almaya hazır olduklarını vurgulayan Ersin Tatar, KKTC'de Türk dünyasının gençlerini buluşturacak Türk Gençlik Akademisi'ni kurmayı hedeflediklerini söyledi. Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e misafirperverliği için teşekkür ederek, "TDT, ortak tarihimizin mirası olduğu kadar ortak geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Bu teşkilat, Türk dünyasının ortak aklının ve müşterek iradesinin sembolüdür. Burada alınan her karar, sadece ülkelerimiz için değil, tüm insanlık için barış, istikrar ve adaletin tesisi adına katkı sunmaktadır. Türk dünyasının birliği, dayanışması ve ortak geleceğe yönelik kararlılığı daim olsun" dedi. - GEBELE