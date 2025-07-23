KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'taki Yangınlar İçin Yardım Teklifinde Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) çıkan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yardım teklifinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Limasol ile Baf bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, insani sorumluluk gereği yardım teklifinde bulunduklarını bildirdi. Tatar, "Ağırlıkla Limasol bölgesine bağlı köylerde bugün meydana gelen ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hepimizi üzmüştür" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "İnsan hayatını ve çevreyi tehdit eden bu tür afetler karşısında insani sorumluluk gereği yangınla mücadeleye katkı sağlamaya hazır olduğumuzu ilettik" ifadelerini kullandı.

Yardım teklifi BM'ye ulaştırıldı

Yardım teklifinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla GKRY tarafına iletildiğini açıklayan Tatar, ayrıca teknik komite mekanizmaları üzerinden temasların kurulduğunu belirterek, "Özel Temsilcim ve Teknik Komiteler Koordinatörüm Rum muhataplarıyla doğrudan temasa geçmiş, ilgili teknik komite mekanizması vasıtasıyla ihtiyaç duyulması halinde ekipman, personel ve teknik katkı sunulabileceğini bildirmiş, ekiplerimizin hazır durumda bekletildiğini ifade etmişlerdir" dedi.

"Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yangının bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulunarak, "Yaşanan felaketin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, zarar gören bölgelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

GKRY'de Limasol ve Baf bölgeleri ile Malya köyü yakınlarında çıkan ve alevlerin yerleşim yerlerine sıçradığı orman yangınlarında birçok köy tahliye edilmişti. GKRY Adalet Bakanı Marios Hartsiotis, Malia, Omodos, Kilani, Vasa Kilaniou, Potamiou ve Arsos köylerinde tahliye çalışmalarının sürdüğünü, Vouni köyünün de yangından etkilendiğini açıklamıştı. - LEFKOŞA