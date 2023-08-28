KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença ile görüşerek Pile Yiğitler Yolu Projesi'nin insancıl bir proje olduğunu ve ihtiyaçtan doğduğunu aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença'ya Pile Yiğitler Yolu Projesi'nin insancıl bir proje olduğunu ve ihtiyaçtan doğduğunu, Pile'de yaşayanların da bu yönde talepleri bulunduğunu aktardığını bildirdi.

Tatar, çeşitli temaslar için Kıbrıs'ta bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença'yı başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye, Türk tarafından Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve bazı müzakere heyeti üyeleri de katıldı.

Jença'ya ise BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve bazı BM siyasi işler yetkilileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Jença ile samimi bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını, Jença'nın ziyaretinin BM'nin New York'ta yapacağı Genel Kurul öncesi zemin yoklama amacını taşıdığını söyledi.

Tatar, Jença'nın ziyaretinin, Pile-Yiğitler Yolu Projesi sonrası BM ile KKTC arasında yaşanan kriz dönemine rastladığını hatırlatarak, Jença'ya Pile Yiğitler Yolu Projesi'nin insancıl bir proje olduğunu ve ihtiyaçtan doğduğunu, Pile'de yaşayanların da bu yönde talepleri bulunduğunu aktardığını bildirdi.

Jença'ya Kıbrıs'ta 2 tarafı ayıran BM kontörlündeki Yeşil Hat üzerinde Rumların yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdiklerini kaydeden Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs'ın, Aya Napa ile Larnaka yolu başta olmak üzere ara bölgeye inşa ettiği yollar, üniversite binası, başka bir bölgede AVM inşası ve 12 kilometre uzunluğundaki tel örgüye BM'nin müdahale etmemesini, son aldığımız bilgilere göre ara bölgeye yakın yerlerde 300 askeri mevziinin yapılandırıldığını, BM'nin her ne kadar iyi niyet misyonu içinde iki tarafa aynı ve eşit mesafede yaklaşma görevlerine rağmen Pile yolunun başlaması sırasındaki BM Barış Gücü'nün tavrının kabul edilemez olduğunu Jença'ya ilettim."

Tatar, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile yolu ile ilgili son açıklamasının yanlış bilgilendirme sonucu gerçekleştiğini savunarak, "Görüşmede, 'Güvenlik Konseyi'ni doğru bilgilendirme vazifesi sizlerindir.' ifadesini kullandım." dedi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Jença ise oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve müşterek fayda konusunu ele aldıklarını belirtti.

Jença, Tatar'a BM Genel Sekreterinin Kıbrıs konusunda süregelen ilgisini ilettiğini aktararak, "Biz, tüm halkın faydasına olan barış görüşmelerinin yeniden başlaması için gelecekte ortak bir zemin olacağını ümit ediyoruz. Daha iyisini umarız." diye konuştu.

Bugün Kıbrıs'taki temaslarına Rum kesiminden başlayan Jença, sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmişti.