KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon programının ikinci gününde Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Trabzon'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programının ikinci gününde Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti. Bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde restore edilen tarihi Atatürk Köşkü'nde incelemelerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Köşk hakkında ilgililerden bilgi aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TRÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay ile diğer ilgililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının ardından Trabzon'dan ayrıldı. - TRABZON