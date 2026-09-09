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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Var olan güveni aşındıran dış ve iç girişimlerle ilgili görüşlerimizi aktardık"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Görüşmenin önemli bir kısmında yeni güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varamazken, var olan güveni dahi aşındıran dış ve...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Görüşmenin önemli bir kısmında yeni güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varamazken, var olan güveni dahi aşındıran dış ve iç girişimler ile ilgili görüşlerimizi aktardık" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ara bölgede gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, bir saat süren görüşmenin ana konularının güven artırıcı önlemler ve metodoloji olduğunu bildirdi. KKTC Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Görüşmenin önemli bir kısmında yeni güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varamazken, var olan güveni dahi aşındıran dış ve iç girişimler ile ilgili görüşlerimizi aktardık. Süreci ileriye taşımak istiyorsak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözünü ettiği elverişli iklimin oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun için de hem yeni güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi, hem de güven zedeleyen girişimlerden uzak durulması gerektiğini vurguladık. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in rahatsızlığı sebebiyle BM Genel Kurulu öncesinde adada olamayacak. Bir sonraki görüşme muhtemelen bir hafta kadar sonra Holguin'in yokluğunda gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Liderler 17 Eylül'de yeniden görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de ara bölgede yeniden görüşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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