KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Temsilcisi ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne ile ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Saat 11.00'de başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Güven Artırıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar da eşlik etti.

"Sonuç odaklı çalışacağımızı söyledik"

Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında görevine yeni başlayan Diagne ile yaptığı görüşmenin tanışma ve tebrik amaçlı gerçekleştiğini belirterek, birbirlerine yeni görevlerinde başarılar dilediklerini söyledi. Diagne'ye tarafsız olacağı konusunda emin olduğunu söylediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, teknik komiteler konusunda da görüşlerini aktardığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı'nda 13 komitenin çalıştığına işaret eden Erhürman, yoğun olarak gönüllü bir şekilde çalışan komitelerin harcadıkları zamanın karşılığı olması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman, Diagne'ye bu nedenle sonuç odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini aktardıklarını vurguladı.

"Yaşanmasını istemediğimiz ancak yaşanması muhtemel olan problemler konusunda direkt temas halinde olma konusunda görüş birliği içindeyiz"

Komitelerin temel misyonunun günlük yaşamı kolaylaştırmak ve iki toplum arasında güven tesis etmek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, komitelerin sorunları varsa çözümlere ulaşılması için Cumhurbaşkanlığı olarak tam destek vereceklerini Diagne'ye bildirdiklerini kaydetti. Sonuç odaklı bir yaklaşımla çalışmaları desteklediklerini ve sürekli temas halinde olmak için görüş birliği içinde olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, "Yaşanmasını istemediğimiz ancak yaşanması muhtemel olan problemler konusunda direkt temas halinde olma konusunda görüş birliği içindeyiz" dedi.

"Hristodulidis ile önümüzdeki haftalar içinde BM'nin dahil olmayacağı bir görüşmeyi kararlaştırdık"

Nezaket ziyareti niteliğinde olan ilk görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, basın mensuplarının Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile ne zaman görüşeceği sorularını da yanıtladı. Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Hristodulidis ile önümüzdeki haftalar içinde BM'nin dahil olmayacağı ancak iki tarafın temsilcilerinin de yer alacağı bir görüşmeyi kararlaştırdık. Hristodulidis ile görüşmenin tarih ve saatini kararlaştırmadık. Holguin ile de temas halindeyiz. Bir aksilik olmazsa Holguin ile 5 Aralık'ta görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Diagne: "BM olarak elimizden geleni yapacağız"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne ise, Cumhurbaşkanı Erhürman ile ilk görüşmesini yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Diagne, BM Genel Sekreteri'nin 27 Ekim tarihli mektubu sonrası Cumhurbaşkanı Erhürman'ı yeni görevine başlaması dolayısıyla tebrik etme fırsatı bulduğunu belirtti. Genel Sekreterin sürdürülebilir ve barışçıl bir çözüme ulaşmak için Kıbrıs Adası'nın güvenliği ve refahı doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Diagne, Birleşmiş Milletler olarak bu hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Diagne, birkaç gün önce Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'la da bir araya geldiğini hatırlatarak, iki liderle de yapıcı bir şekilde çalışmak için sabırsızlandığını ifade etti. - LEFKOŞA