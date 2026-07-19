Üstel: 'KKTC kalıcıdır, pazarlık konusu değildir'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Ünal Üstel yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın insanlık vicdanının, uluslararası hukukun ve meşru müdahale hakkının tarihe geçen en haklı örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Üstel, 1963'te başlayan Kanlı Noel saldırılarının ardından Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik saldırıların 11 yıl sürdüğünü, 15 Temmuz 1974'te Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbenin ise Ada'yı büyük bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtti. Bu süreçte Anavatan Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit liderliğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini kaydeden Üstel, harekatın yalnızca Kıbrıs Türk halkını değil, Ada'nın geleceğini de kurtardığını vurguladı.

"20 Temmuz barışın ve kalıcı istikrarın başlangıcıdır"

Mesajında merhum Bülent Ecevit'in, "Biz adaya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için gidiyoruz" sözünü hatırlatan Üstel, 20 Temmuz'un savaşın değil barışın, işgalin değil kurtuluşun, düşmanlığın değil kalıcı istikrarın başlangıcı olduğunu ifade etti. Üstel, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan'ı, harekatın planlanmasında ve icrasında görev alan devlet büyüklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve mücadelede emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve şükranla andı.

Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ortaya koyduğu liderlik ve milli duruşun bugün sahip olunan devletin en güçlü temeli olduğunu belirten Üstel, şehitlerin fedakarlığı, mücahitlerin direnişi ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde kazanılan vatanın gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakılmasının en önemli sorumluluk olduğunu kaydetti.

"Bu devlet, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır"

KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin eseri olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, "Bu devlet geçici değil kalıcıdır; pazarlık konusu değil, halkımızın onurunun ve varoluşunun teminatıdır" ifadelerini kullandı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunduklarını belirten Üstel, artık federasyon müzakerelerine dönüşün mümkün olmadığını ifade etti. Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğunu dile getiren KKTC Başbakanı, kalıcı çözümün de ancak bu gerçek temelinde inşa edilebileceğini söyledi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ünal Üstel, Kıbrıs'taki mevcut gerçeklerin kabul edilmesini, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların kaldırılmasını ve egemen eşitlik ile eşit uluslararası statünün teslim edilmesini istedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde KKTC'nin altyapıdan sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar birçok alanda tarihi yatırımlarla geleceğe hazırlandığını belirterek, Türkiye ile gönül ve devlet dayanışmasının her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. KKTC Başbakanı Üstel, mesajının sonunda Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri, mücahitleri ve Mehmetçikleri şükranla andı; 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü kutlayarak halka sağlık, huzur ve güven dolu nice bayramlar diledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı