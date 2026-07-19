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Irak Başbakanı Zeydi, İran'a ziyaret gerçekleştirecek

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Irak Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Ali Zeydi'nin ikili temaslar ve mutabakat zaptları imzalamak üzere bu hafta Tahran'ı ziyaret edeceğini, ardından Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'a da gideceğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ikili temaslarda bulunmak ve çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin mutabakat zaptları imzalamak üzere İran'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin İran'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Zeydi'nin ikili görüşmeler gerçekleştirmek ve taraflar arasında çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin mutabakat zaptları imzalamak üzere bu hafta içi başkent Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi. Zeydi'nin Tahran temasları sonrasında Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'a da ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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