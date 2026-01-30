KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Beypazarı'nda Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ataoğlu ile ???????KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nun da yer aldığı heyet, Kıbrıs gazileri ile Belediye Başkanı Özer Kasap'ın makamında bir araya geldi.

Gazilerle sohbet eden Ataoğlu, "Gazilerimize canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin, Türk askerinin başarısı unutulmaz. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Kasap, ilçenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sunduğu Ataoğlu'na ziyaret anısına Beypazarı Konağı maketi hediye etti.

Heyet, daha sonra Beypazarı Belediyesince Kıbrıs konağı olarak restore edilmesi planlanan tarihi konakta incelemelerde bulundu.

Ataoğlu, Kıbrıs kültürünün Beypazarı'nda yaşatılması amacıyla emek veren Başkan Kasap ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Beypazarı Belediyesi ile yakın zamanda yapılacak protokolün ardından konağın restorasyonuna başlanacağını belirten Ataoğlu, "Umarım kısa süre içinde konağımıza yerleşmiş olacağız ve burada karşılıklı olarak Kıbrıs'ın kültürünü yaşatmaya başlayacağız." diye konuştu.

Heyet, ilçedeki bazı müzeleri de ziyaret etti.