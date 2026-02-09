Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın kıyafeti nedeniyle hedef aldığı Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün İsrail bayrağını paspas ettiği görüntüler ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Mehmet Emin Korkmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

ERZURUM'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.