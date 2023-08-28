Kırşehir'de Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hakkında Dava Açıldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı hakkında 'Kamu zararı ve görevin kötüye kullanılması' gerekçesiyle dava açıldı. Başkanın esnaflık faaliyeti için kullandığı krediyi ispat edememesi ve kamu zararına neden olması suçlamalarıyla dava süreci başlatıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde savcılık; Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı'na 'Kamu zararı ve görevin kötüye kullanılması' gerekçesiyle hakkında dava açıldı.

İddiaya göre Mucur ilçesi Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkan L.K.'nin esnaflık faaliyeti için kullandığı krediyi ispat edememesi ve kamu zararına neden olması gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanmak' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Mucur ilçesi Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde yaşanan olay sonrasında, adli merciler tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma içerisinde 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, birimdeki bazı görevlilerin usulsüzlükler yaptığı ve bu yolla kamu kaynaklarını israf ettikleri tespit edildi. Konuyla ilgili olarak, sorumlu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli L.K.,'nin esnaflık faaliyeti için kullandığı parayı ispat edemediği krediyi kullanarak kamu zararına neden olması ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği, suçun işlendiği tarihlerde ise denetim kurulu üyeleri H.T., V.K.,'nin Kooperatifler Kanunu 2-3. maddesi gereği cezalandırılmaları talep edildi.

Kamu kaynaklarının israf edilmesi gibi durumların önlenmesi için tüm kurumların daha dikkatli ve titiz çalışması adına başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR