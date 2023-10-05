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Kırklareli'nden motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Zanlının yakalanan düzensiz göçmeni Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim ettiği belirtildi.