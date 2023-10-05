Kırklareli'nden motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı. Zanlının yakalanan düzensiz göçmeni Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim ettiği belirtildi.
Kırklareli'nden motosikletle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan motosiklet kovalamaca sonucu durduruldu.
Motosikletteki düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmen işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Motosiklet sürücüsü E.E. "insan kaçakçılığı" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.