Kırıkkale haber | TDP Genel Başkanı Sarıgül ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi bir araya geldi

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

TDP'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette, Sarıgül ile Çelebi'nin ülke gündemini ve sorunlarını ele aldıkları belirtildi.

Sarıgül'ün partisinin "daha çok ihracat daha az ithalat yapmayı" esas alan ekonomik reform paketini Çelebi'ye sunduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Sarıgül'ün şu ifadelerine yer verildi:

"Ekonomik milliyetçilik, çiftçimize alım garantisi vermek demektir. Yerli malı yurdun malı her Türk onu kullanmalı demektir. 5T formülümüz, tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve ticarettir. 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaparak yabancı çiftçiyi zengin etmek yerine bu parayla kendi çiftçimizi zengin etmektir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dışından bakan atamasına karşı olduklarını, dar bölge tercihli oy sistemini savunduklarını bildiren Sarıgül'ün "600 milletvekilinin 100 tanesinin Türkiye milletvekili olmasını ve partilerin oy oranlarında burada temsil edilmesini öneriyoruz." görüşünü aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, Sarıgül'ün ayrıca Anavatan Partisi ve diğer partilerle görüşme ve diyaloglarının devam edeceği bilgisine yer verildi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin ise Türkiye'nin önemli bir seçim arifesinde olduğunu ve sorunların uzlaşmayı gerektirdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yoktur. İmkanlarımızı birleştirerek ve iş birliği yaparak ülkemize yeni bir ufuk açacağız." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.