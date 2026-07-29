Kırıkkale Çoruhözü Deresi'nde ıslah çalışması sürüyor

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Çoruhözü Deresi'nin ıslah çalışmalarının devam ettiğini, yüzde 36,92'sinin tamamlandığını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında "Kırıkkale Merkez Çoruhözü Deresi Mevcut kanal Rehabilitasyonu Projesi"ndeki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Şu an itibarıyla fiziki gerçekleşme oranının yüzde 36,92 seviyesine geldiğini belirten Öztürk, projenin teknik nedenlerden dolayı revize edildiğini ifade etti.

Öztürk, çalışmaların revize edilen proje doğrultusunda sürdüğünü ve 2026 yılı için 100 milyon lira yatırım ödeneği temin edildiğini, 15 milyon lirasının harcandığını ve herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

Çoruhözü Deresi ıslah çalışmalarının teknik bir problem yaşanmaması halinde 2026 yılı içerisinde tamamlanacağına dikkati çeken Öztürk, projenin tamamlanmasıyla merkezin olası taşkın riskinden korunacağını, çevre ve halk sağlığı açısından da önemli kazanımlar elde edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA